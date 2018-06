Odom terug in The Kardashians

De trailer voor het twaalfde seizoen toont de voormalige profbasketballer, die officieel nog steeds getrouwd is met zijn ex Khloé Kardashian, als hij met de familie onderweg is naar de modeshow en albumlancering van Kanye West in Madison Square Garden in New York.

In oktober werd Lamar bewusteloos gevonden in een bordeel na een overdosis drugs. Hij ontwaakte hij uit zijn coma en kreeg tijdens zijn revalidatieproces alle steun van Khloé en haar familie. De opnames voor de reallifesoap lagen weken stil. Tijdens de show in New York in februari trad Odom weer voor het eerst in het openbaar.

In de trailer is te zien hoe Kourtney Kardashian in de auto een serieuze discussie heeft met haar zwager Lamar: ''Je hebt je leven te danken aan de gebeden van de mensen'', zegt ze hem.