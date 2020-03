Trijntje Oosterhuis: afblazen The Passion volkomen terecht

Het muzikale evenement, dat op 9 april zou plaatsvinden in Roermond, werd dinsdag afgelast. „Het zou raar zijn als alleen dat evenement doorgang had gekregen”, vindt Trijntje, die eraan toevoegt dat het „ook wel bijzonder” zou zijn op een compleet leeg plein. „Maar het is volkomen terecht.”

De EO wil op 9 april alsnog een uitzending rond The Passion maken, zei EO-directeur Arjan Locke dinsdag op NPO Radio 1. „Dit is de tiende editie, dus we hebben een heel rijk archief van nummers opgebouwd”, aldus Locke. Hij roept fans op met de hashtag #ThePassion2020 favoriete liedjes op Twitter te delen. „Welk nummer heeft je de afgelopen tien jaar het meeste geraakt, of welk nummer zou je deze editie weer willen horen?”