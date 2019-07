Festivalgangers kunnen alsnog WK-finale zien

Op Down the Rabbit Hole, dat van vrijdag tot en met zondag plaatsvindt in het Gelderse Ewijk, is de wedstrijd te zien op een groot scherm achter het Teddy Widder-podium. Festivalgangers moeten dan wel kiezen tussen de leeuwinnen en optredens van acts als Aurora en Beirut. Als de Nederlandse dames winnen, kan dat worden gevierd met een dansje bij onder anderen Robyn en Janelle Monáe.

Ook op We Are Electric Weekender, van vrijdag tot en met zondag op het Landgoed Velder in Boxtel, hoeven voetballiefhebbers niet in het ongewisse te feesten. Op het terrein staat namelijk een groot scherm waarop de finale wordt uitgezonden. „Wij kijken uit naar het weekend met We Are Electric, maar uiteraard ook naar de WK-finale. We hebben geen moment getwijfeld of we een groot scherm moesten neerzetten”, zegt organisator Paul Brouwer. „Dat hoort er gewoon bij. Het zou vreemd zijn als we daaraan voorbij zouden gaan, 45 jaar nadat de mannen hun eerste WK-finale speelden. Zeker in deze tijd heeft vrijwel iedereen genoeg MB’s en bereik om de wedstrijd op de mobiel te bekijken, maar dan krijg je duizenden mensen die ieder voor zich zitten te kijken. Met het grote scherm creëren we meer saamhorigheid en hopelijk voelen de Oranjeleeuwinnen in Lyon onze steun vanaf het Landgoed Velder.” Festivalgangers worden op het driedaagse muziekevenement getrakteerd op optredens van namen als The Chemical Brothers, Disclosure, Oscar and the Wolf en San Holo.

Parade

Het rondreizende theaterfestival De Parade, dat vanaf vrijdag tot en met volgende week zondag neerstrijkt in het Westbroekpark in Den Haag, heeft donderdag na rijp beraad besloten de finale uit te zenden. Dat gebeurt onderin de Theatertoren, zegt de woordvoerster van De Parade.

De organisaties zijn de afgelopen tijd ook druk geweest met het bestrijden van de processierups, die in heel Nederland voor veel overlast zorgt. Op zowel Down the Rabbit Hole en We Are Electric zijn de rupsen in de omgeving weggehaald. Daarnaast wordt ook tijdens het festival de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. De Parade zegt in Den Haag geen last te hebben van de rupsenplaag.