Reclassering tevreden over CeeLo Green

De reclasseringsambtenaar van de zanger heeft bij de rechter gevraagd om de uren af te strepen. Hij werkte 275,5 uur bij de stichting MusiCares en 94 uur bij het Volunteers of America-Veterans Center. Daarmee heeft hij meer dan de geëiste 360 uur gewerkt. Ook woonde hij de verplichte bijeenkomsten voor alcoholverslaafden bij, waar tijdens tests bleek dat er geen alcohol of drugs in zijn lichaam zat.

Zijn drie jaar proeftijd zitten er nog niet helemaal op, daarom moet de zanger nog steeds zijn beste beentje voorzetten. Wel mag hij kan de reguliere afspraken bij zijn reclasseringsambtenaar uit zijn agenda schrappen, weet TMZ.