'Douwe Bob gaat voor glitters en pailletten'

Naast deze nationale kleuren hult Douwe zich in goud, glitters en pailletten. Dat vertelt het Amsterdamse bedrijf dat zijn kleding maakt aan het AD.

De vertegenwoordiger van Nederland heeft zijn kostuums donderdag opgehaald. Hij is een hele berg kleding rijker, want ook voor optredens, persmomenten en rode loper-momenten heeft hij verschillende pakken laten maken. De kledingmaker van Douwe Bob onthult dat hij 'extreem kleurrijke en eigenzinnige outfits gaat dragen' en is er zeker van dat de zanger een unieke look krijgt.

Met het liedje Slow Down is Douwe Bob op 10 mei als zesde aan de beurt tijdens de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. De finale is op zaterdag 14 mei.