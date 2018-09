Kelly Clarkson bevallen van tweede kind

"Onze kleine jongen is gearriveerd!", twitterde Kelly donderdag.Kelly en haar man Brandon Blackstone hadden samen al een dochter, de éénjarige River Rose. De 33-jarige zangeres is bovendien stiefmoeder van Brandons zoon en dochter uit een eerder huwelijk. Het eerste zoontje van hen samen heeft de naam Remington Alexander Blackstock gekregen en werd geboren op 12 april 2016. "Hij is gezond en we zouden niet gelukkiger of verliefder kunnen zijn!"Kelly maakte haar tweede zwangerschap in augustus bekend tijdens een concert. Dat was niet de bedoeling, maar ze kon haar emoties niet onder controle houden. "De hormonen gieren door mijn lijf." In oktober maakte Kelly bekend een jongetje te verwachten.

