Jay-Z: Beyoncé en ik willen onze kinderen geborgenheid bieden

„In het begin was het echt nodig om bij elkaar te komen en een connectie te maken. Dat we ons allemaal zouden richten op ons gezin en op het samen zijn. Zo zijn we nog meer over elkaar te weten gekomen. En toen die lockdown aanhield, bezonnen we ons op ’het nieuwe normaal’, hoe zou dat eruit gaan zien?”, aldus Jay-Z.

Als vader heeft hij naar eigen zeggen ook veel geleerd. „Voor een kind is het het meest belangrijk om zich geliefd te voelen. Een kind dat niet opgroeit met een vader die zegt dat ze later het bedrijf kunnen overnemen dat hij heeft gebouwd. Wat als mijn kind helemaal niet de kant van muziek of sport op wil? Ik geloof erin dat zolang je een kind steunt en lief hebt, alles in het leven mogelijk is.”

Samen met Beyoncé probeert Jay een stabiele omgeving voor hun kinderen te creëren. „Ze moeten kunnen zijn wie ze zijn. In feite zijn wij als ouders niets meer dan begeleiders, kinderen moeten hun eigen pad weten te vinden.”