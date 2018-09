Kim op bezoek weduwe Will Smith

Kim heeft veel verdriet om de moord op Will Smith. De realityster is goed bevriend met zijn weduwe. "Mijn hart breekt voor mijn lieve vriendin Rockie", schreef Kim zondagavond op Twitter.

"Ik ben intens verdrietig om jouw verlies." Daarbij plaatste ze een foto van haar en Racquel. Kims ex Reggie Bush speelde van 2006 tot 2010 in hetzelfde team als Will, de New Orleans Saints.

"Will, je was een engel voor je familie op aarde en dat zal je blijven in het hiernamaals", schreef Kim verder.

American football-speler Will werd zaterdag doodgeschoten bij een verkeersruzie.