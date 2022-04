Sam Asghari wil geslacht kindje nog niet weten, maar: ’Het is aan Britney’

Als Spears en Asghari een meisje krijgen, wordt zijn dochter ’de meest verwende prinses ooit’, zegt hij. „Als het een zoon is, wordt het de sterkste man ter wereld. Ik zal streng zijn voor ons kind, om hem of haar in goede banen te leiden.”

De 40-jarige Spears maakte in april via Instagram bekend in verwachting te zijn van haar derde kindje. Het is haar eerste kind met haar verloofde Sam Asghari. Ze heeft al twee kinderen met haar ex Kevin Federline: Sean (16) en Jayden (15).

De zangeres mag sinds november weer over haar eigen leven beslissen. Daarvoor stond zij dertien jaar onder curatele van haar vader. Hij dwong Spears naar eigen zeggen ook om een spiraaltje te nemen, zodat zij niet zwanger kon worden.