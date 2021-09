Nikkie de Jager aanwezig bij Amerikaans Met Gala

Op de jurk van De Jager staat de tekst ’Pay it no mind’, een bekende quote van lhbtiq+-activist Marsha P. Johnson die dat altijd als antwoord gaf wanneer haar gevraagd werd naar haar genderidentiteit.

Ⓒ Getty Images

De tekst ’Pay it no mind’ op de jurk van Nikkie de Jager. Ⓒ Getty Images

Kim Kardashian

Ook Kim Kardashian was van de partij. De realityster heeft flink wat reacties gekregen op haar outfit. Ze was van top tot teen bedekt in een zwarte stof en was ze gehuld in een lange zwarte cape.

Kardashian werd vergezeld door een man die eveneens volledig bedekt was met zwarte stof. Fans dachten even dat haar ex-man Kanye West onder de zwarte kleding gehuld ging. De twee zijn begin dit jaar na zes jaar huwelijk uit elkaar gegaan, maar volgens ingewijden zou een hereniging van Kim en Kanye niet uitgesloten zijn. De ontwerper van de zwarte outfit bleek de compagnon te zijn van Kardashian. Haar look is ontworpen door Demna Gvasalia van het modemerk Balenciaga.