Tim Douwsma sluit pilletje niet uit

In een interview met Grazia vertelt Tim dat hij daar nog over moet nadenken: “Een paar collega’s willen heel graag een keer een pilletje met me slikken. Ze zeggen: Tim, jij bent een en al love, we willen je dan weleens zien."

Hoewel de zanger en musicalster twijfelt over het nemen van een pilletje, sluit hij het gebruik van cocaïne sowieso uit. Tim zegt dat hij veel collega’s en vrienden “naar de klote” heeft zien gaan door coke en voegt eraan toe: “Ik ben bang dat als ik het eenmaal ga proberen, ik het misschien wel te gek vind en het vaker wil gebruiken, daarom doe ik het liever helemaal niet.”

Ook de rol van zijn moeder - die een fel tegenstander is van harddrugs - lijkt voor de 28-jarige acteur mee te wegen in een mogelijk experiment: "Die vindt het verschrikkelijk en zegt altijd: 'Als je aan de drugs gaat, doe ik je wat'.”