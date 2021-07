Sylvie Meis woest om beschuldiging ’liegen over kinderwens’

Het is een unicum dat Sylvie Meis reageert. Maar: „Het is soms zo dat ik gedwongen wordt door personen die met zoveel domheid uitspraken doen. Zoals nu Guido den Aantrekker die beweert dat ik gelogen zou hebben over het willen van een tweede kindje.” De hoofdredacteur van Story beweerde dat toen hij vernam dat Sylvie Meis op haar 31e in de overgang was gekomen.

„Ja”, reageert Sylvie. „Ik ben op mijn 31e vervroegd in de overgang gekomen door chemo en tamoxifen, maar UITERAARD heb ik lang de hoop gehouden op een tweede kind, ik heb vaak overwogen om bijvoorbeeld mijn medicatie te stoppen etc. De beslissing om dat uiteindelijk niet te doen, had vele redenen waaronder de angst om weer ziek te worden. Dus NEE, ik heb niet gelogen.”

Ze vindt dat de Story-hoofdredacteur zich moet schamen ’om je ondoordachte en onbeschofte uitlatingen’. „Niet alleen heb je mij ontzettend gekwetst maar met mij VELE vrouwen die door omstandigheden vervroegd in de overgang zijn gekomen.”

Inmiddels is haar verhaal op Insta Stories niet meer beschikbaar.