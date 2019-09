Bastiaan van Schaik: ’Ik zou mijn ex vandaag ten huwelijk vragen’

„50 jaar geleden op 9 september 1969 ben ik geboren. Jarig dus vandaag”, schrijft Bastiaan. „Ik zou eigenlijk mijn ex vandaag ten huwelijk hebben gevraagd tijdens onze vakantie in Los Angeles. Het is anders gelopen. Zo is het leven.” In dezelfde post bedankt de stylist ook voor alle felicitaties die hij heeft ontvangen voor zijn verjaardag. „Het wordt enorm gewaardeerd.”

Bijna drie weken geleden liet hij weten dat zijn relatie met Ramon na drie jaar op de klippen is gelopen. De twee leerden elkaar al in 2011 kennen via Twitter, maar kregen een paar jaar later pas een relatie.

