Miljuschka Witzenhausen heeft voet gebroken: ’Een lesje in nederigheid’

Enkele dagen geleden brak Miljuschka haar voet toen ze thuis van de keldertrap viel. Ook haar enkel is er niet best aan toe. In een filmpje bij het programma vertelde ze over haar ongeluk. „Ik verveel me ontzettend”, schreeuwde Miljuschka uit. Ze moet rust houden en dat is echt niets voor haar, verzekerde ze de kijkers.„Het is een lesje in nederigheid”, zei de tv-ster over het feit dat ze nu bij alles om hulp moest vragen.

Het herstel gaat wel de goede kant op, maar Miljuschka moet echt rustig aan blijven doen. „Het gaat goed komen”, tekende RTL Boulevard op uit haar mond.

Gelukkig voor Miljuschka waren de opnamen voor The Masked Singer al achter de rug. In dat programma was ze vermomd als De Heks. Het zou een hele toer zijn geweest om met een gebroken voet op te treden in de show. Overigens werd Miljuschka vrijdag uit het programma gestemd.