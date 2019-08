Khalid organiseert benefietconcert voor nabestaanden El Paso

„Tijdens de laatste dagen heb ik ook nagedacht om manieren om de stad te helpen en ondersteunen. Ik organiseer een benefietconcert later deze maand, alle opbrengsten gaan naar de families van de slachtoffers”, kondigde Khalid aan.

„De laatste paar dagen voelen mijn hoofd en hart zwaar aan. Het zien en horen van een terroristische daad die zo dicht bij mij, mijn familie en mijn vrienden komt is ongelooflijk en shockerend”, schreef de 21-jarige zanger. „Het is onbeschrijflijk om elke avond tijdens mijn tour 915 en City of El Paso te zingen.” 915 is de postcode van de Texaanse stad.

Khalid is een van de populairste artiesten in de geschiedenis van Spotify. Vorig jaar verscheen hij op meer dan twintig nummers met muzikanten zoals Halsey en Shawn Mendes. De hoop is dus dat het concert een aardig bedrag binnenhaalt voor de nabestaanden.