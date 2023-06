Jennifer Lawrence ziet nieuwe Hunger Games-film wel zitten

„Oh mijn God, helemaal!”, antwoord Lawrence op de vraag of ze ooit weer in een The Hunger Games-film zou willen spelen. „Als Katniss ooit terug in mijn leven zou kunnen komen, 100 procent”, aldus de 32-jarige actrice.

The Hunger Games is een filmreeks gebaseerd op de gelijknamige boeken van Suzanne Collins. De films verschenen van 2012 tot en met 2015. Dit jaar verschijnt een spin-off van de serie, getiteld The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes. De film, waarin onder anderen Viola Davis en Tom Blyth spelen, komt in november uit.