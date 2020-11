Hans Klok reageert op overlijden assistente Nathalie Hoop

„Lieve Nathalie, ik heb er geen woorden voor en we hielden hoop tot het bittere eind. Wat hebben wij een prachtige 21 jaar lang samen mogen optreden. We hebben zoveel meegemaakt en zoveel gereisd. Nu ben jij aan je laatste reis begonnen en moet jij ons achterlaten”, schrijft hij.

De illusionist voegt daar aan toe: „Bedankt dat ik met jou mocht samenwerken en wat ga ik je vreselijk missen. Je was een rasartiest, een circusvrouw, simply the best! Ik wens Pepijn, Keet, Mees, je ouders, je zus en alle die van je houden heel veel kracht toe!”

„Een goeie laatste reis Nathalie, mijn verdriet om jou is niet te beschrijven, je was zo bijzonder en ik zal zo vaak aan je denken. ❤️”, aldus Hans.

Nathalie overleed dinsdag aan de gevolgen van baarmoederhalskanker.