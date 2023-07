’Ook hieruit blijkt dat prins Andrew loog over contact met Jeffrey Epstein’

In 2013 zou Andrew een zakelijk etentje met iemand hebben gehad, dat blijkt te zijn opgezet door Epstein. Op dat moment zouden Andrew en Epstein, die voorheen goede vrienden waren, echter al drie jaar het contact verbroken hebben. Andrew beweerde in een interview met de BBC dat hij sinds 2010 geen contact meer had met Jeffrey Epstein.

Maar ook uit e-mails van de zedendelinquent, die zijn vrijgegeven in een rechtszaak tegen de Amerikaanse bank JPMorgan, zou blijken dat de twee dat jaar veel vaker contact met elkaar hebben gehad. Zo zouden de vrienden elkaar zelfs hebben ontmoet toen Epstein op dat moment nog onder huisarrest stond. ’Andrew zat net naast me tijdens het avondeten’, schrijft Epstein in een e-mail van 14 juni 2010, die is opgenomen in rechtbankdocumenten. Het is onduidelijk of deze ontmoeting ook echt heeft plaatsgevonden.

Ten tijde van de afspraak in 2013 had Epstein er al een celstraf van vijftien maanden op zitten wegens het aanzetten tot seks met minderjarige meisjes. In juli 2019 werd hij weer aangehouden op verdenking van mensenhandel en het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Ruim een maand later werd hij dood aangetroffen in zijn cel.

Vorig jaar trof de broer van koning Charles een schikking met Virginia Giuffre. Zij beschuldigde de prins ervan haar seksueel te hebben misbruikt. Hij heeft dat altijd ontkend. Vorig jaar werd wel Ghislaine Maxwell veroordeeld. Ze was Epsteins vertrouweling en ronselde zijn slachtoffers.