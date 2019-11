Bridget mierzoet over André

Bij het kiekje schrijft Bridget op Instagram: „Maybe it won’t work out. But maybe seeing if it does will be the best adventure ever! ❤️”

Onlangs liet André weten hoe de vonk tussen de twee tortelduifjes oversprong. Bridget vroeg de zanger namelijk om kaartjes voor zijn show. Nadat het contact even was verwaterd, bedacht Hazes zich. „Op een gegeven moment dacht ik: wat een leuk wijf ben je toch wel. En toen wilde ik haar gewoon zien.”

Eerder deze maand maakte André in een statement via zijn management bekend dat de relatie tussen hem en de moeder van zijn zoontje, Monique Westenberg, voorbij was. Kort daarna werd duidelijk dat de 25-jarige zanger een setje is met Bridget.