Zangeres Brooke voor Ierland naar Eurovisie Songfestival

In The Late Late Show namen in totaal zes artiesten het tegen elkaar op. Zij werden in de studio beoordeeld door een jury waarna een internationale jury en kijkers via televoting konden stemmen. Het was voor het eerst sinds 2015 dat het Ierse publiek weer mee kon stemmen. De afgelopen jaren werd er steeds intern een artiest geselecteerd.

Ierland is een van de succesvolste landen op het songfestival. Het land won een recordaantal van zeven keer waarvan vier keer in vijf jaar tijd in de jaren negentig.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats in Turijn. De halve finales zijn op 10 en 12 mei, de finale volgt op 14 mei. Namens Nederland doet zangeres S10 mee.