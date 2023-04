Zangeres Cher Lloyd in verwachting van tweede kindje

„Baby nummer 2, we kunnen niet wachten om je te ontmoeten”, schrijft Lloyd bij de video. Daarop is de echo van haar buik en een baby outfit met mutsje te zien. Ook deelt de zangeres een foto van een bord waarop haar dochter Delilah heeft geschreven: „Mijn moeder heeft een baby in haar buik.”

Lloyd trouwde in 2013 met haar partner Craig Monk. De zangeres brak door dankzij haar deelname aan de Britse variant van The X-Factor. Ze scoorde hits met nummers als Want U Back, With Ur Love en Swagger Jagger.