Nieuw drama Britney Spears: ouders verklaren elkaar de oorlog

De familie Spears – Jamie, Britney, haar broer Bryan en Lynne – in gelukkigere tijden. Ⓒ Getty Images

Terwijl Britney Spears zich klaarmaakt om het curatorschap van haar vader aan te vechten in de rechtbank, verklaren de ouders van de 39-jarige popster elkaar de oorlog. Over háár rug. En hoewel Britneys vader al jaren onder vuur ligt, omdat hij zou profiteren van zijn dochter, is het uitgerekend híj die zijn ex-vrouw Lynne ervan beschuldigt de zangeres uit te buiten... Het is een nieuw hoofdstuk in het tegenwoordig sneue bestaan van de ooit zo succesvolle popdiva.