American Horror Story-acteur Harry Hains (27) overleden

Hains worstelde al een langere tijd met mentale problemen en een drugsverslaving. Zijn moeder, Jane Badler is ook actrice en voornamelijk bekend uit de Australische serie Neighbours. „Hij was 27 en had de wereld aan zijn voeten”, schrijft zijn moeder op Instagram. „Maar helaas zijn de mentale problemen en drugs hem te veel geworden. Hij was een briljante jongeman die te vroeg van ons weggegaan is... Hij blijft voor altijd jong. Ik zal je elke dag missen, Harry. Elke dag van mijn leven.”

De doodsoorzaak van de American Horror Story-acteur is niet bekend. Harry liet een paar dagen geleden op sociale media weten zin te hebben in 2020 en sprak enthousiast over zijn plannen. Onder andere zijn rol in de Netflix-serie The OA bood hem perspectief. „Hoera voor 2020!”, schreef hij op Instagram. „Een nieuw tijdperk is begonnen, dus laten we allemaal vooruit kijken en genieten van elk moment. Ik voel zoveel liefde en dankbaarheid voor iedereen in mijn leven!”