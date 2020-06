Gianni en Melissa maken geslacht baby bekend

De twee moeten binnenkort beschuit met blauwe muisjes smeren, want Melissa is in verwachting van een jongetje. „Het is een jongetje”, schrijft Gianni bij een foto op Instagram.

Het Temptation Island-avontuur verliep voor het stel anders dan verwacht. De twee moesten dit seizoen vroegtijdig de serie verlaten omdat ze een smartphone mee het resort in hadden gesmokkeld en stiekem contact met elkaar hadden.