Melissa McCarthy crowdsurft naar podium

Melissa werd dit jaar de eerste vrouw ooit die de Komisch Genie Award van MTV won. Eenmaal op het podium bedankte Melissa een grote groep grappige vrouwen aan wie zij deze eer naar eigen zeggen te danken heeft. "Ik mag misschien de eerste vrouw zijn die deze prijs krijgt, maar ik ben zeker niet de eerste die hem verdient." Daarop noemde ze onder anderen Whoopi Goldberg, Julia Louis-Dreyfus, Bette Midler en haar eigen moeder.

Melissa is bekend van films als Spy en Bridesmaids en de comedyserie Mike & Molly. Ook keert ze dit jaar terug als Sooki St. James in Gilmore Girls, de serie waar ze bekend mee is geworden.