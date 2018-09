Obama neemt afscheid van American Idol

"Deze show heeft televisie veranderd", zo stelt Obama in een videoboodschap. "Het heeft jonge artiesten geïnspireerd en het hele land gefascineerd." De politicus greep zijn kans om jongeren aan te moedigen niet alleen voor idolen, maar ook voor politieke leiders te kiezen.

"De show heeft miljoenen jonge Amerikanen aangemoedigd te stemmen. We moeten dat ook doen als burgers van het land waarvan we houden. Stemmen is een fundamenteel en heilig recht in een democratie en moet zo makkelijk zijn als stemmen op American Idol. Daar werken we aan."

De finale van de laatste uitzending zat verder vol prominente gezichten. Winnaar van het eerste seizoen Kelly Clarkson trad op net als jurylid Jennifer Lopez. Ook voormalig jurylid Simon Cowell gaf acte de présence.