Nick & Simon vonden eerbetoon maken voor Simon & Garfunkel eng

Het album, Nick, Simon & Garfunkel, bevat 12 Nederlandstalige zelfgeschreven nummers en op een bonus-cd ook covers van Simon & Garfunkel. „Ik was soms wel bang dat we allemaal muziekkenners over ons heen kregen die zich afvroegen waar we mee bezig waren, toen we dit jaar begonnen aan ons eerbetoon voor Simon & Garfunkel”, vertelt Nick. „Tot we een compliment van Paul Simon zelf kregen.”

De 79-jarige zanger vertelde het duo in een video dat hij de muziek van een eerder concert erg goed vond klinken. Dat gaf de twee hoop. „Als je steeds maar denkt: is dit geoorloofd en vinden mensen dit oké? Dan is dat echt een enorme opluchting.”

Film

Het album werd samen met producer Jay Newland opgenomen in Los Angeles. Newland heeft samengewerkt met onder andere Norah Jones en Gregory Porter. „We wisten wat we gingen doen en met wie. Als we thuiskwamen met slechts dit verhaal, zou dat echt de lading niet dekken.” En dus werd het gehele proces op film opgenomen.

Daarin komt natuurlijk het schrijfproces aan bod. „We moesten echt het wiel opnieuw uitvinden. We gingen met een nieuwe producer aan de slag, al was onze vaste producer er wel bij betrokken en hij schreef mee”, vertel Nick. „Maar je bent erg zoekende. Wat kan ik maken? Mogen we dingen anders doen dan hoe Simon & Garfunkel dat deden? En hoe ver gaan we daarin?” Daarin verschilden Nick en Simon nog wel eens van opvatting. „Ik vond dat we ook wel bepaalde akkoordenwendingen mochten gebruiken die zij niet gebruikten, Simon was daar wat strenger in. Dat proces was continu onderhevig aan verandering.”

De film Nick & Simon in L.A. - de weg naar NSG zou eigenlijk in alle Vue-bioscopen te zien zijn, maar door de nieuwe coronamaatregelen is dat van de baan. Daarin is onder andere de samenwerking met Paulinho da Costa te zien, de percussionist die werkte voor Michael Jackson en Madonna, maar ook de zoektocht naar hoe je een eervolle plaat in elkaar zet. „Als je normaliter een album aan het schrijven bent, denk je ook na over de radio en festivals. Dat konden we ons nu niet permitteren, want nu was het enige doel een eerbetoon voor Simon & Garfunkel maken”, legt Nick uit. „Daar kreeg ik eigenlijk heel veel rust van. Ik hoef niet altijd maar mee met de stroom. Het is ook wel eens goed om gewoon te doen wat je hart je ingeeft. En dat je daar dan ook nog een bak waardering voor krijgt, vind ik alleen maar prachtig.”