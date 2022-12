Luxecruise slaat hilarisch om in ’Triangle of sadness’

Wat: komedie

Regie: Ruben Ostlund

Met: Woody Harrelson, Charlbi Dean, Harris Dickinson

Aan boord bevindt zich een bont gezelschap: van een ouder Brits echtpaar dat een fortuin vergaarde met wapenhandel en een Zweedse tech-miljardair die hunkert naar vrouwelijke aandacht tot een Russische oligarch met een mestmonopolie. Ze laten zich op hun wenken bedienen door het knipmessende personeel: een klassenmaatschappij in extremis. Niet dat de kapitein (Woody Harrelson), een verstokte Marxist, zijn bemanning daarvoor achter de vodden zit. Dat laat hij liever over aan zijn kordate purser Paula (Vicki Berlin), terwijl hij zich stomdronken in zijn hut verschanst.

Prijsschieten voor tweevoudig Gouden Palm-winnaar Ruben Ostlund, die na zijn zwarte komedie Turist (2014) eerst de kunstwereld fileerde in The square (2017) en nu opnieuw de draak steekt met zijn personages, tot op het punt waar dat bepaald ongemakkelijk wordt. In dit geval tijdens het Captain’s Dinner, dat door noodweer ontaardt in een hilarisch kotsfestijn. Het gaat van kwaad tot erger gaat, waardoor je zelfs met dit door-en-door verwende stelletje iets van medelijden begint te voelen.

Als een piratenaanval vervolgens ook nog eens tot een schipbreuk leidt, spoelt een deel van de passagiers volkomen ontredderd aan op een verlaten strand. Daar komen de verhoudingen plotseling heel anders te liggen. Want de Filipijnse toiletjuffrouw (Dolly De Leon), die eerder aan boord geen blik waardig werd gegund, blijkt als enige over de praktische vaardigheden te beschikken waarmee het groepje kan overleven. Die machtspositie laat zij zich maar wát graag aanleunen in deze nu al veelbekroonde sociale satire, die het kapitalisme meedogenloos op de hak neemt. De manier waarop dat gebeurt is vaak weinig subtiel, maar daarom niet minder grappig.