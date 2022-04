Chris Rock lacht Oscar-klap weg: ’Ik heb mijn gehoor weer terug’

Chris Rock zou bovendien van plan zijn een slaatje te slaan uit de gebeurtenis: hij wil er pas over praten als hij er geld voor krijgt. Volgens de Californische krant Desert Sun vertelde Chris Rock dat tijdens een optreden in het Fantasy Springs Resort Casino in Californië. „Het gaat goed met me. Ik heb een hele show en ik praat niet over de gebeurtenis tot ik er voor betaald word”, zou hij met een brede glimlach tegen het publiek hebben gezegd. „Het leven is goed. Ik heb mijn gehoor weer terug”, grapte hij vervolgens.

Ook tijdens zijn eerste voorstelling na de beruchte klap liet Rock al weten nog niet klaar te zijn om te reageren op de gebeurtenis. „Ik heb er niet veel over te zeggen, dus als je daarvoor naar hier gekomen bent... Mijn hele show voor vanavond was al uitgeschreven. Ik ben nog altijd aan het verwerken wat er allemaal gebeurd is. Op een gegeven moment zal ik er wel over praten. Het zal ernstig zijn. Het zal grappig zijn. Maar nu ben ik hier gewoon om wat grappen te vertellen”, verklaarde Rock toen voorafgaand aan zijn show.

De ticketverkoop van Rocks ’Ego Death Tour’ kent sinds de Oscaruitreikingen een enorme boost. Voor Will Smith daarentegen ziet de toekomst er minder rooskleurig uit, de acteur is de komende tien jaar niet welkom bij de uitreiking van de Oscars en andere bijeenkomsten van The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, de organisatie achter de filmprijzen.