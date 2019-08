Lowlands wil van ’brug des doods’ af

„We zijn bezig om een permanent viaduct neer te zetten. Dat betekent dat de trap verdwijnt en dat er gewoon een hellingbaan gaat komen”, vertelt Maarten van Lokven, senior projectleider van Lowlands, in de 3FM-podcast Unseen Heroes. Hij houdt in gesprek met Vera Siemons nog wel een slag om de arm. „Ik moet nog één vinkje op groen krijgen”, zegt hij.

De brug over de N306 is veel festivalgangers een doorn in het oog omdat bezoekers bepakt en bezakt de treden moeten beklimmen om van hun auto naar het kampeerterrein te komen. Velen hebben bolderkarren bij zich die ze dan met moeite de brug over sjouwen.

Lowlands begint vrijdag en duurt drie dagen.