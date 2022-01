Nóg een kind op komst voor Douwe Bob

„Wij zijn trots. Anouk en ik krijgen een zoon. We probeerden het bijna 3 jaar en het is bijna 5 maanden geleden dus toch gelukt”, schrijft hij naast een foto van hen samen.

Hij voegt daar aan toe: „We houden in welke hoedanigheid dan ook erg van elkaar en m'n prachtige dochtertje Bobby Lou krijgt een lief broertje. Het leven is een wervelwind. Ride it.”

Op 9 december 2021 is kunstenares Loes van Delft bevallen van Bobby Lou. Douwe en Loes maakten eerder al bekend geen relatie samen te hebben. Douwe en Anouk hebben al een aantal jaren een knipperlichtrelatie, al sloot hij eerder niet uit dat ze weer bij elkaar zouden komen. Zo vertelde hij in juni 2021 aan Grazia: „Ik hou veel van een vrouw en zij van mij, maar het is soms even moeilijk. Mijn laatste vriendin Anouk en ik zijn nu niet samen, nee. Maar je weet niet hoe dingen gaan. Ik geloof dat we zielsverwanten zijn. Misschien wordt het ooit weer iets, we blijven van elkaar houden.”