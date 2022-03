Premium Het beste van De Telegraaf

Na lange weken van onzekerheid... Hans Kazàn: ’Hoop dat dit de goede diagnose is!’

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Turbulente tijden voor Hans Kazàn. Eindelijk weet hij wat hij onder de leden heeft, nu is het tijd om aan te sterken. Ⓒ ANP/HH

Na drie weken weet het lichaam van Hans Kazàn (68) eindelijk wat voedsel vast te houden. Maar een gelopen race is het allerminst. De illusionist heeft veel gewicht verloren en is nog te zwak om het ziekenhuis te verlaten… Dat er, in zijn geliefde Spanje, eindelijk een diagnose is gesteld voor zijn maagproblemen stemt hem echter vrolijk. „Eindelijk licht aan het eind van de tunnel.”