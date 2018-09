Talkshow Genee voorlopig nog niet van tv

De VARA-gids suggereert deze week dat het programma van de buis verdwijnt vanwege de tegenvallende kijkcijfers, maar RTL7-zenderbaas Marco Louwerens ontkent dat. Volgens zijn woordvoerder moeten de gesprekken over een mogelijk vervolg nog plaatsvinden.

Wat gaat er nu door je heen? sloot maandagavond af met 202.000 kijkers. Aan tafel zat dit keer Albert Verlinde. Eerder werden onder meer Matthijs van Nieuwkerk, Peter R. de Vries en Beau van Erven Dorens ontvangen.

Genee liet eerder doorschemeren dat hij niets had gehoord over een mogelijk tweede seizoen. "Ik heb echt geen flauw idee of ik nog een serie mag maken. We zullen het zien", zei hij op 100%NL.