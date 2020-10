Kijkcijfers talkshow Ellen DeGeneres ingestort na ophef

Gemiddeld 1,7 miljoen mensen keken naar de afleveringen van DeGeneres in de week van 21 tot en met 25 september. Vorig jaar keken er in dezelfde periode nog 2,7 miljoen kijkers naar de talkshow.

The Ellen DeGeneres Show ligt al een tijdje onder vuur, nadat er deze zomer meerdere berichten naar buiten kwamen over een nare werksfeer op de set. Zo zouden veel werknemers van de talkshow seksueel wangedrag en intimidatie op de werkvloer hebben ervaren.

Ook over Ellen deden medewerkers van het programma een boekje open. Achter de schermen zou zij zich gedragen als een vreselijke heks.

De presentatrice heeft in september voor het eerst publiekelijk gereageerd op alle beschuldigingen en ophef over haarzelf en haar programma. Ze besloot om in haar eigen talkshow sorry te zeggen voor alles wat er is gebeurd.