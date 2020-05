Prinses Elisabeth begint militaire opleiding

De prinses neemt ten minste één jaar deel aan de studie ’Sociale en Militaire Wetenschappen’ en krijgt daarbij ook een militaire grondvorming. Andere vakken zijn onder meer psychologie, sociologie en geschiedenis. Deze kennis komt haar in de toekomst van pas als staatshoofd, wanneer ze automatisch ook opperbevelhebber wordt van de strijdkrachten. Dat is een functie die bijvoorbeeld de koning in Nederland niet heeft.

Elisabeth (18), die als troonopvolgster recht heeft op de titel ’hertogin van Brabant’, rondt zaterdag officieel haar studie af aan het Atlantic College in Wales. Haar diploma krijgt ze op basis van haar eerdere prestaties, zo meldt Het Nieuwsblad woensdag. De prinses heeft vanwege de coronacrisis geen eindexamen hoeven doen. In maart werden de lessen afgebroken en moesten de buitenlandse leerlingen naar huis. Wel kregen ze nog digitaal onderwijs.

’ De studenten leven als echte militairen ’

De prinses is één van 20 meisjes in een lichting van honderd nieuwe studenten die aan de interne opleiding beginnen. Elisabeth, die slechts op een kwartier afstand van de academie woont, mag alleen in de weekeinden naar huis. „Het dagschema is intens”, vertelde kolonel Thierry Pirenne, directeur basisvorming, aan de Vlaamse krant. „, de hele tijd met elkaar en ze bouwen ook discipline op.”

In september ondergaat ze meteen een maand durende militaire vuurdoop in kamp Elsenborn in Oost-België. Om die succesvol af te ronden, moet ze fysiek scherp staan. Elisabeth is nu dan ook al hard aan het trainen ter voorbereiding. Later in het jaar moet ze verschillende andere kampen van twee tot vier weken volgen in Elsenborn en andere locaties. Ze zal daar bijvoorbeeld leren kaartlezen en omgaan met wapens.

Het prestigieuze militaire opleidingsinstituut, te vergelijken met de KMA in Breda, is op 7 februari 1834 opgericht door de eerste koning der Belgen, Leopold I. België had zich vier jaar eerder losgemaakt van Nederland en had onder meer vanwege de nog bestaande spanningen met het buurland behoefte aan goed opgeleide officieren. Onder anderen de koningen Albert I, Leopold III en Filip studeerden er, evenals regent Karel, prins Laurent en Elisabeth’s neef prins Amedeo.