Justin Bieber ondergaat metamorfose

Op Instagram plaatste de zanger een foto van zijn nieuwe kapsel: blonde dreads. Het lijkt erop dat de zanger zelf nog een beetje in twijfel is over deze coupe. Het onderschrift bij de foto luidt: “waarom?”

Dat is precies wat veel van zijn volgers zich ook afvragen. “Dit kan echt niet”, “Dit is echt te smerig voor woorden” en “Ja, inderdaad, waarom?”, zijn enkele van de negatieve reacties onder de foto. Anderen zijn positiever: “Zo slecht ziet het er niet uit” en “Je ziet er altijd goed uit. Maar ik vind steil haar leuker.”