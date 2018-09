Alberto Stegeman krijgt zoon

De 44-jarige SBS-presentator maakte in november via Facebook bekend dat er een tweede kindje op komst is. Hij schreef toen: “Ook wel eens leuk als misdaadjournalist goed nieuws te melden. Judith en ik verwachten begin juni een broertje of zusje voor Lara."

Dochtertje Lara is inmiddels 1,5 jaar. Alberto kan zich daardoor maar al te goed inleven in de situatie van de bezorgde ouders die hij in zijn programma ‘Undercover in Nederland’ helpt.