Billy Ray Cyrus mocht geen ’marihuana’ zingen in Old Town Road

In een interview met Taste of Country bekent de vader van zangeres Miley Cyrus dat hij graag het woord ’marihuana’ in de tekst van het nummer wilde verwerken. „Ik weet niet waarom, maar ik vond het vanaf het begin al grappig om te zingen ’Baby’s got a habit: diamond rings and marijuana.’ Iedereen vond het leuk. Maar zijn mede-tekstschrijver Jozzy wilde er niks van weten. ’Alles behalve de marihuana’, zei hij.”

Billy Ray moest daarom de tekst nog even aanpassen. „Toen zei hij ’wat vind je van Fendi sports bras?’ Ik dacht ’het zal wel goed zijn, want ik weet niet wat dat is.’ Boem! Zo ging het en binnen een paar minuten deden we het zo.”

Old Town Road staat al zeventien weken lang op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Nog nooit eerder stond een nummer zo lang bovenaan die hitlijst.