Verdachte ontkent gewapende overval op Fred van Leer

Van Leer werd op 18 november in zijn woning overvallen door twee mannen gekleed in een uniform van PostNL. De stylist werd bedreigd met een vuurwapen en raakte bij de overval lichtgewond. Hij liep een gebroken en gekneusde rib op.

Enkele weken na de overval arresteerde de politie een van de verdachten. In december besloot de rechter in een zitting achter gesloten deuren dat de verdachte het onderzoek dat naar hem loopt in vrijheid mocht afwachten. Op 19 februari werd hij opnieuw opgepakt en twee weken later bepaalde de rechtbank dat hij nog eens negentig dagen in hechtenis moest blijven. De andere verdachte is nog spoorloos.

Tijdens de zitting woensdag verklaarde de verdachte onschuldig te zijn. De advocaat heeft de rechter gevraagd om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen. Het OM verzet zich daartegen en besloot woensdag het voorarrest te verlengen. De volgende inleidende zitting is op 1 juli. De zaak wordt later dit jaar inhoudelijk behandeld.