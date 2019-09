Baudet en Mens maken ruzie: ’Ramp als hij in de regering komt’

Regelmatig zat Thierry Baudet aan tafel bij Harry Mens, met wie meer dan eens de laatste stand van zaken in de politiek doornam. De interviewer en ondernemer ontvangt wekelijks bedrijven en particulieren, die tegen een fors bedrag een product aan de man willen brengen, maar had overduidelijk een zwak voor de FVD-fractievoorzitter.

Dat die ’vriendschap’ inmiddels ver achter hen lig, mag ondertussen duidelijk zijn. In gesprek met Robert Jensen kwam Baudet ter spraken, waarna Mens van wal stak. „Hij (Thierry Baudet red.) stelt me zo teleur. Ik heb er eigenlijk spijt van dat ik hem zo op het paard heb gezet. De hele manier van doen. Hij is arrogant, vertoont divagedrag. En sommige mensen om hem heen die zeggen, ik zeg het maar eerlijk zoals ik het hoor, dat het een gevaarlijke gek aan het worden is. Hij is rechts-extreem aan het worden op een manier die in het verleden toch heel fout afliep. Ik blijf erbij dat ik mij heb vergist heb en dat spijt me. Hij moet maar gewoon weer lekker Filosofie gaan studeren en het regeren aan andere mensen overlaten. De ramp is niet te overzien als hij in de regering komt.”

Baudet liet het relaas van Mens niet links liggen en klom in de pen. Op Twitter schrijft hij: „Altijd veel waardering gehad voor Harry Mens. Eigenzinnige ondernemer en interviewer. Jammer hem vandaag zo te horen over mij; en zo slecht geïnformeerd over wat zich bij Forum voor Democratie heeft afgespeeld. Of is hij teleurgesteld dat ik z’n uitnodiging voor z’n feestje, aanstaande dinsdag, afsloeg?”