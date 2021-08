Johnny de Mol: ’Ik zag aanklacht Shima niet aankomen’

Johnny legt uit dat hij pas rond zijn twaalfde weer dingen met zijn vader ondernam. „Als kind woonde ik niet bij hem, ik ben pas op mijn twaalfde, dertiende voor het eerst echt dingen met hem gaan doen. Ik zag hem daarvoor heel weinig, en als ik dan in Nederland was, dan logeerde ik bij mijn omaatje en kwam hij altijd even langs. Ik wist niet beter.”

Tegenwoordig is het contact heel goed tussen de twee en zijn Johnny’s kinderen gek op hun opa. Zo zegt hij: „Toen Sören en Willeke uit elkaar gingen, en ik weer vaker bij hem kwam, zijn we het als het ware gaan inhalen. En nu zijn John en Willeke een geweldige opa en oma voor mijn kinderen. Mooi toch? Ik noem hem ook weer papa, ik drop onze kinderen net zo lief bij Willeke als bij John. Ik merk ook dat ik heel veel van hem houd. En het is natuurlijk geweldig als mijn kinderen zeggen: ’Opa, je hebt een dikke buik.’ Wie zegt dat nou tegen hem? Daar wordt hij zelf ook heel blij van. Dat is goud, dan vergeet hij even alles, dat is puur genot en liefde.”

Rechtszaak

De door zijn ex-vriendin aangespannen rechtszaak kwam Johnny ’rauw op zijn dak vallen’. „Klopt, ik raakte afgelopen jaar betrokken bij iets wat echt kut was, de zaak rondom mijn ex-vriendin. Dat heeft er zwaar in gehakt, mede omdat ik opkom voor kwetsbare mensen en in mijn programma’s veel te maken heb met huiselijk geweld.”

„Ik had Anouk gelukkig al lang geleden verteld dat die relatie indertijd zeker niet de schoonheidsprijs verdiende, dus gelukkig wist zij wel precies hoe het zat. Maar ik had nooit zien aankomen dat ik geconfronteerd zou worden met de beschuldiging van zware mishandeling en poging tot doodslag. Als je mij echt wilt raken of pakken, dan moet je met zoiets komen. Ik vind het ook heel moeilijk omdat we nog af en toe contact hadden”, aldus Johnny.