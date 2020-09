Obese dilemma: afvallen of scheiden?

Eric pakt de regie over zijn leven terug en de kilo’s vliegen er vanaf. Ⓒ foto Maartje Brockbernd

Er moet wat gebeuren in het leven van Eric. Hij is 44 en weegt bijna 183 kilo. Eric denkt dat als hij op deze manier verder gaat hij niet zo oud wordt en geen kans heeft op een gezonde toekomst. Zijn vrouw Vanessa vindt de ras-Rotterdammer al een tijd niet meer aantrekkelijk. Ze mist de oude Eric en overweegt te scheiden. De kans om met het programma Obese af te vallen klinkt hem dan ook als muziek in de oren.