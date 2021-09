Erfgoed veilig onder dak in CollectieCentrum NL

Premium Binnenland

OM eist 8 jaar cel voor kunstroven, ’beroepsboef’ Nils M. ontkent

’Ik heb er geen reet mee te maken’, zegt Nils M. (59) vrijdagmiddag in de rechtbank in Lelystad. De beroepscrimineel die verdacht wordt van twee spectaculaire kunstroven in 2020 in Laren en Leerdam ontkent met klem de werken te hebben gestolen. Dna nekte de man uit Baarn.