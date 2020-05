Thomas Berge gaat eetconcerten geven

Samen met kok Boy te Koppele en pianist Merijn Joost wil Thomas zogeheten Music and Dining experiences aanbieden. „Met een minimum van 18 en maximum van 25 personen kom ik samen met een top kok en geweldige pianist in je huiskamer of achtertuin”, legt de zanger het concept uit.

Thomas en zijn vrienden regelen alles en bieden de gasten muziek en een vijfgangenmenu met bijpassende wijnen. Het drietal regelt zelfs tafels, bestek en zorgt voor een tafelschikking die aan de veiligheidseisen van het RIVM voldoet.

Staatsloterij

Voor 200 euro per persoon mogen mensen aanschuiven. Voor enkele van zijn volgers op Instagram is de Thomas Berge Music and Dining experience dan ook niet weggelegd. „Als ik de Staatsloterij win, koop ik wel een kaartje”, schrijft een fan. Die wenst het drietal overigens wel veel plezier. „Heb ook niet zo’n hele grote achtertuin, anders had je gerust mogen komen”, schrijft een andere volger.

Zanger Danny de Munk laat weten ’trots’ te zijn op het werkethos van zijn collega. Ook Rob Geus, die alles weet van hygiëne in de keuken, heeft complimenten voor Thomas: „Lekker bezig, pik!”