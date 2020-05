Freek de Jonge: ’Rutte gaat de goede kant op’

„Het worden legendarische verkiezingen”, voorspelde De Jonge. „Er staat echt wel iets op het spel dit keer. Meer dan ooit hebben we als samenleving ons vertrouwen in de staat en de politiek gesteld. Die zullen dat nu waar moeten gaan maken.”

Toch hoeft premier Mark Rutte zich nog geen zorgen te maken, vertelt De Jonge lachend. „Ik heb groot respect voor onze minister-president”, aldus de cabaretier. „We leven in een democratie en in een vrij land, dus ik ga op iedereen kritiek uiten. Maar als je onze premier nu vergelijkt met toen hij begon aan deze regeerperiode, dan is hij bijna een socialist geworden. Het gaat de goede kant op.”

Triest

De Jonge is deze week begonnen met het online zetten van zijn volledige oeuvre. Hij krijgt veelal ontroerde en positieve reacties. „Bijvoorbeeld van iemand die in 1993 toen hij 12 jaar oud was mijn programma zag en daar toen door verpletterd was”, vertelt de cabaretier. „Hij had alles uit zijn hoofd geleerd, net zoals ik dat vroeger deed met de shows van Toon Hermans. Het is mooi om te mogen zien wat je blijkbaar allemaal teweeg hebt gebracht.”

Zijn actie leidde uiteraard ook tot negatieve reacties, erkent hij. „Het is prima dat je niet van mijn werk houdt”, stelt De Jonge. „Maar waarom zou je negatief gaan reageren op het feit dat ik alles online zet? Van die mensen die op YouTube dan een duimpje omlaag aankruisen. Dan heb je écht teveel tijd, als je je daar de hele dag mee bezig houdt. Dat is zo triest. Vroeger hadden we in Nederland inrichtingen maar die zijn er niet meer: die mensen lopen nu maar vrij rond.”