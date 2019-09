Vader Britney Spears wil tijdelijk van toezicht af

Jamie wil vanwege „persoonlijke gezondheidsredenen” van de verantwoordelijkheid af. Pa Spears heeft Britney’s manager voorgedragen als zijn tijdelijke vervanger. De zangeres kwam in 2009 onder toezicht van haar vader te staan na een mentale inzinking waarbij ze onder meer haar hoofd kaal schoor. Sindsdien mag ze geen grote persoonlijke en financiële beslissingen meer nemen zonder toestemming van haar pa.

Jamie worstelt al bijna een jaar met zijn gezondheid, maar het is niet duidelijk waar hij precies mee kampt. Britney blies eerder dit jaar al shows af om haar vader bij te staan en haar verblijf in een kliniek dat hierop volgde zou ook zijn getriggerd door de moeite die ze had met zijn ziekte.

Of de zet van Jamie te maken heeft met de beschuldiging van mishandeling van zijn kleinzoon, is niet duidelijk. Eerder deze week werd bekend dat Britneys ex Kevin Federline eind vorige maand aangifte deed tegen zijn voormalige schoonvader omdat hij hun 13-jarige zoon Sean ruw zou hebben vastgegrepen tijdens een ruzie.