Pearl Jam zet zich met loterij in voor stemmen per post

In een YouTube-filmpje maakte zanger Eddie Vedder de loterij bekend. De stichting van de band wil organisaties helpen die ervoor zorgen dat Amerikanen op een eerlijke en veilige manier per post kunnen stemmen. Hij vertelde ook wat de prijs is. De winnaar wordt uitgenodigd voor een bezoek aan Seattle, de woonplaats van de bandleden. Het wordt een geweldige meet & greet, belooft Eddie. Naast een ontmoeting met de bandleden staat er een bezoek aan de studio van de band op het programma. En als de winnaar boven de 21 jaar is, wordt er ook nog een biertje gedronken. De winnaar mag een vriend of vriendin meenemen.

De lootjes kunnen via Omaze worden aangeschaft. Daar hoeft in principe niet voor betaald te worden, maar een donatie is welkom, laat Pearl Jam weten. Of iemand een donatie doet of niet; iedere deelnemer maakt evenveel kans op de prijs.