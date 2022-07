Netflix scoort in vakantietijd met fantasy-avontuur ’Het zeebeest’

De brutale Maisie is haar weeshuis zat in het begin van The sea beast. Nadat ze zich stiekem uit de voeten heeft gemaakt, loopt ze zeeheld Jacob tegen het brede lijf. De stoere macho heeft uiteraard geen trek om het bijdehandje mee op sleeptouw te nemen, maar Maisie verstopt zich als verstekeling om op reis te kunnen. Een gevaarlijke reis, wel te verstaan. Want Jacob hoort bij een groep rouwdouwers die jacht maakt op een berucht zeemonster.

Toch is dat gigantische beest niet wat het lijkt, ontdekt Maisie nadat ze samen met Jacob overboord is geslagen. Ze moet alleen wel haar koppige compagnon zien te overtuigen. Om nog maar te zwijgen over de andere oceaanvaarders, die doodsbang zijn voor de eeuwenlange terreur van monsters op zee. Waarbij de vraag is of de mens niet zelf het monster is.

Regisseur en scenarist Chris Williams heeft zich duidelijk laten inspireren door How to train your dragon, waarin draken veel vriendelijker bleken te zijn dan agressievelingen dachten. Intussen doet het decor van tropische eilanden en azuurblauwe oceanen vooral denken aan Disney-hit Vaiana. Die twee films hadden helaas wel een vlotter tempo en een hogere grapdichtheid.

Enigszins teleurstellend is dat als je beseft dat Williams in 2015 nog een Oscar won voor Big Hero 6. Een animatiefilm met veel meer humor, spanning en bovenal emotionele diepgang. Meteen nog een kijktip dus, voor kinderen in vakantietijd. Je moet dan alleen wel bij concurrent Disney+ zijn.