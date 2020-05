Albert Verlinde: men vraagt nauwelijks geld terug voor musicals

„We krijgen vooral ontzettend lieve reacties per mail”, stelde Verlinde. „Mensen die zeggen: ’We wachten wel, we hebben geduld.’ Van de tienduizenden mensen die we hebben gemaild over kaarten die ze niet konden gebruiken, hebben er zo’n twintig hun geld teruggevraagd. En we bieden het wel aan hè.”

Stage Entertainment moest drie grote musicalproducties acuut stilleggen vanwege de coronacrisis: Anastasia in het Circustheater, Tina Turner in het Beatrixtheater en Lazarus in het DeLaMar. Het is nog onduidelijk wanneer de shows worden hervat. Verlinde stelde eerder wel te werken aan een coronaprotocol om per zaal enkele honderden bezoekers te kunnen ontvangen.

Producent Hans Cornelissen maakte vrijdag wel bekend de reizende musicalproducties Titanic en The Rocky Horror Show die in het seizoen 2020-2021 in de Nederlandse theaters te zien zouden zijn te schrappen. Dit betekent een strop voor tientallen theaters waar grote shows te zien zouden zijn en voor de bijna honderd cast- en crewleden. Cornelisse wil de shows wel in het seizoen 2021-2022 alsnog opvoeren.