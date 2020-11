Netflix koopt spionnenserie Arnold Schwarzenegger (73) aan

Er is nog niet veel bekend over de serie, maar Arnold lijkt daarin de spion te spelen. Eerder werd ook bekend dat zijn personage een dochter heeft, en inmiddels is duidelijk dat actrice Monica Barbaro ook te zien is in de serie, vermoedelijk in die rol. Barbaro is bekend van onder meer Chicago P.D. en Stumptown. Ze speelt ook in de naar 2021 uitgestelde film Top Gun: Maverick.

Dit is de eerste hoofdrol in een televisieserie voor de 73-jarige Schwarzenegger. Hij heeft wel een lange lijst filmrollen op zijn naam staan, onder meer in de Terminator-reeks, Total Recall en comedy’s als Kindergarten Cop en Twins. Van 2003 tot 2011 was hij de gouverneur van de Amerikaanse staat Californië.